Insoddisfatta dei lavori del geometra non lo paga interamente, lui danneggia l'immobile

I carabinieri di Caprese Michelangelo hanno denunciato un geometra risiedente in Val Tiberina per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio. La vicenda trae origine da dissapori riguardo la ristrutturazione di un immobile che una donna aveva commissionato al professionista. Insoddisfatta della riuscita dei lavori la signora aveva deciso di non corrispondere interamente quanto pattuito inizialmente con l’uomo il quale, infuriato, si è introdotto abusivamente nel giardino della proprietà e ha effettuato alcuni tagli lungo i bordi di una piscina fuori terra di grandezza 10X5 metri, danneggiandola e rendendola infungibile.

I Carabinieri, giunti sul posto per eseguire il sopralluogo a seguito dell’evento, hanno notato alcuni chiodi molto particolari, composti da una base estremamente solida e una lunga punta a stella rivolta verso l’alto, posizionati lungo la strada che conduceva all’abitazione, risultati essere elemento determinante per il prosieguo delle indagini: I militari hanno scandagliato tutte le ferramenta della zona per individuare quelle che potessero vendere dei chiodi così particolari senza esito positivo; hanno dunque rivolto la loro attenzione alle falegnamerie, giungendo finalmente a stabilire il responsabile dell’accaduto, il quale aveva commissionato a un falegname la costruzione dei chiodi in questione potendo anche stabilire il nesso tra la lite, la violazione di domicilio e il danneggiamento.