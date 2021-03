Mobilità, si inverte il senso di marcia in un tratto di Via Nicola Pisano

E' stata pubblicata l'ordinanza della Polizia Municipale che introduce in via sperimentale fino al 15 giugno l’inversione del senso unico di marcia in via Nicola Pisano, nel tratto da Via Rustichello a Via Risorgimento, con nuova direzione di marcia da sud verso nord. L'ordinanza entrerà in vigore tra pochi giorni, appena installata la nuova segnaletica stradale a modifica della viabilità nella zona.

“Si tratta di un provvedimento – spiega l'assessore alla mobilità Massimo Dringoli - che sperimentiamo per venire incontro alle segnalazioni dei residenti di via Roma, che lamentavano un aumento di traffico da quando l'ingresso principale dell'Ospedale Santa Chiara è stato spostato in via Savi. Verificheremo se il cambiamento è funzionale ad una razionalizzazione del traffico nella zona, alleggerendo sostanzialmente i flussi su via Roma e sul lungarno Simonelli. Sottolineo che la misura è stata adottata secondo un metodo di lavoro che applichiamo sempre: dopo un confronto con i cittadini, laddove possiamo intervenire con piccole modifiche al traffico, cerchiamo di accogliere le segnalazioni dei residenti, ma le sottoponiamo a un periodo di sperimentazione che ci permette di valutare a pieno l'efficacia dei cambiamenti.”

L'inversione del senso unico di marcia nel tratto di strada mira inoltre a porre fine all’utilizzo abusivo da parte di alcuni automobilisti della corsia preferenziale per gli autobus di via Rustichello e ad eliminare la pericolosa intersezione dei flussi di traffico tra via Fermi e via Nicola Pisano, soprattutto per il transito dei bus di linea.

Le modifiche contenute nell'ordinanza prevedono nel dettaglio l’inversione del senso unico di marcia in via Nicola Pisano, nel tratto da Via Rustichello a Via Risorgimento, con nuova direzione di marcia da sud verso nord, con conseguente segnaletica di direzione obbligatoria nell’area di intersezione Via Nicola Pisano, Via Fermi, Via Rustichello; l'istituzione del segnale di stop in via Nicola Pisano, in corrispondenza della intersezione con via Risorgimento; l'istituzione dell’obbligo di svolta a destra su via Trieste, in corrispondenza dell’intersezione con via Nicola Pisano; l'apposizione di divieto d’accesso/senso vietato su Via Nicola Pisano, lato Sud dell’intersezione con Via Risorgimento; l'apposizione di segnaletica di obbligo a dritto su Via Risorgimento, intersezione con Via N. Pisano.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa