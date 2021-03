Myriam Letizia Li Vigni vince il premio di laurea Inner Wheel

Dalle donne per le donne in prima linea. Il premio “Inner Wheel Italia distretto 209” per l’Università di Firenze va Myriam Letizia Li Vigni, iscritta all’Ordine interprovinciale delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia. Il riconoscimento è a favore di studentesse iscritte alle facoltà di infermieristica o infermieristica pediatrica presenti nelle regioni del distretto 209 Inner Wheel Italia (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria) e che abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 2019-2020. Il premio ammonta a mille euro.

«Per Opi Firenze-Pistoia è una gioia apprendere questa notizia – commenta il presidente dell’Ordine, Danilo Massai -. Facciamo alla nostra iscritta le nostre congratulazioni e le auguriamo che a questo traguardo ne seguano molti altri».

L’International Inner Wheel è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al mondo. Fondata nel 1924, il gruppo vanta ad oggi oltre 100.000 socie provenienti da 103 nazioni, lavorando a scopi umanitari a livello locale, nazionale e internazionale. Vista la peculiarità dell’associazione esclusivamente femminile e considerato il motto internazionale triennale dell’Inner Wheel tuttora in vigore, “Caring for Women and Girls”, il bando è stato riservato alle studentesse residenti in Italia.