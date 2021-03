Nidi d’infanzia e spazi gioco a Firenze, al via le iscrizioni. Torna l’Isee per stabilire il punteggio

È on line sulla Rete civica il bando per l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 per i nidi d’infanzia e i servizi educativi 0-3 anni del Comune di Firenze, con i criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria. Quest’anno, per iscrivere i propri figli ai servizi educativi comunali, servirà presentare l’Isee poiché è stato verificato che non ci sono difficoltà di assistenza nei Caaf per il rilascio dell’attestazione. Lo scorso anno, invece, la giunta, oltre a introdurre nuovi criteri per la formazione della graduatoria, che assegnavano un punteggio più alto a chi aveva avuto difficoltà lavorative a causa del Covid, decise di non tenere di conto dell’Isee per il punteggio in graduatoria in fase di iscrizione (richiesto, invece, successivamente per il calcolo della retta). L’Isee non fu utilizzato per lo scorso anno scolastico per la formazione delle graduatorie perché non significativa ai fini reddituali oppure quasi impossibile da ottenere (quella corrente).

“Stiamo ancora affrontando l’emergenza Covid e le difficoltà generate a livello sanitario, economico e scolastico con le lezioni che si alternano tra dad e presenza - ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro -. Poiché siamo coscienti delle tante criticità che, non solo gli studenti, ma anche i genitori devono affrontare, abbiamo deciso di aprire prima del tempo il bando per i nidi d’infanzia e gli spazi gioco comunali per dare modo alle famiglie di organizzarsi e procurarsi l’Isee se ancora non ce l’hanno”. “Abbiamo deciso di mantenere i criteri stabiliti lo scorso anno per la formazione della graduatoria andando incontro alle famiglie che hanno risentito a livello economico della pandemia - ha spiegato Funaro -: vogliamo dare una risposta equa alle nuove necessità sopraggiunte con la pandemia e offrire servizi educativi di qualità ai piccoli cittadini per i quali la frequenza del gruppo dei pari e le attività di gruppo sono importanti momenti di socializzazione e di crescita”.

Anche per l’anno scolastico 20121/2022 vengono assegnati punteggi più alti a chi ha problemi di lavoro assegnando 2,5 punti (e non più 2 punti) al lavoratore/lavoratrice occasionale che abbia effettuato prestazioni negli ultimi 12 mesi e 2,5 punti ai disoccupati anche non iscritti al Centro per l’impiego. Viene confermato il punteggio previsto per i lavoratori in cassa integrazione e restano invariati rispetto agli anni precedenti anche tutti gli altri criteri per l’assegnazione dei punteggi, fra cui le priorità riservate ai bambini segnalati dai servizi sociali, ai figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani e ai bambini con problemi. Per i lavoratori rimangono gli stessi punteggi.

Le iscrizioni ai nidi d’infanzia e agli spazi gioco educativi per il prossimo anno scolastico si effettuano esclusivamente on line e devono essere presentate a partire dalle 10 di oggi, 31 marzo, alle 24 del 30 aprile collegandosi al servizio del Comune, a cui si accede tramite il Portale Educazione, dove è pubblicato anche il bando completo con tutte le informazioni e i requisiti richiesti per fare la domanda.

Possono essere iscritti le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2021 compresi, residenti con almeno un genitore nel Comune di Firenze (o in attesa di residenza). Le famiglie straniere residenti a Firenze, con difficoltà di comprensione della lingua italiana, potranno recarsi allo Sportello Immigrazione, Quartiere 5 - Villa Pallini, via Baracca 150/p (solo su appuntamento telefonico), dove mediatori linguistico-culturali forniranno l’assistenza necessaria per la compilazione del modulo di iscrizione on line.

Tutte le informazioni e le modalità per fare domanda saranno reperibili al link all’indirizzo https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/iscrizioni-nidi-dinfanzia-e-spazi-gioco.

Da domani, poi, giovedì 1° aprile, le famiglie potranno visitare virtualmente i nidi comunali e in convenzione con il Comune sul portale Educazione (all’indirizzo https://educazione.comune.fi.it/scuole-0-3), data l’impossibilità di visitarli in presenza.

I servizi educativi 03 saranno quindi aperti e visibili non solo grazie alla scheda e alla fotogallery, ma anche grazie ai video di presentazione realizzati da ogni struttura.

