Pasqua e controlli, Capalbio chiude le spiagge e vigila le seconde case

Per le festività pasquali questo fine settimana, intensificati i controlli per il contenimento del Covid-19 anche a Capalbio. Sarà interdetto l'accesso alle spiagge su tutto il territorio, con attenzione alle seconde case. Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile è vietato recarsi sul litorale e per questo saranno bloccati gli ingressi alle spiagge di Torba, Chiarone, Macchiatonda, il passaggio pedonale nei pressi dell'Oasi Wwf e gli accessi al litorale che costeggia la ferrovia Tirrenica.

Oltre alla sola deroga sulla possibilità di far visita a familiari, nei modi concessi, "le regole per la zona rossa Toscana prevedono misure stringenti nel fine settimana di Pasqua" ha detto il vicesindaco Giuseppe Ranieri. "Abbiamo deciso di limitare l'accesso alle spiagge per evitare che le passeggiate sull'arenile siano un'occasione per creare assembramenti".

Intensificati i controlli sul territorio, tramite polizia municipale e forze dell'ordine, per verificare anche l'eventuale presenza di persone nelle seconde case.