Acqua in Burkina Faso, Shalom carica l'ultimo container diretto a Banfora

Abbiamo caricato l’ultimo container dedicato alle attrezzature tecniche e al materiale di consumo per la realizzazione di pozzi artesiani. Si tratta dell’ultimo container che invieremo per il progetto Acqua a Banfora che prevede l’avvio di una unità di perforazione pozzi nella savana, per portare acqua in una delle regioni in cui la sete e la carenza di acqua potabile è endemica.

Il progetto ha previsto la dotazione di una sonda autocarrata ( la trivella), due camion, generatore, compressore e tutto il materiale necessario per un impresa di perforazione pozzi costituita in loco e che a questo punto diventa operativa.

Si ringrazia chi ha reso possibile questo progetto in primis la fondazione Aurora e un donatore privato con i quali continueremo a seguire l’avvio dell’impresa locale e il suo consolidamento, Acque spa da sempre partner di Shalom e altri donatori che contribuiscono per la realizzazione di pozzi.

Si ringrazia inoltre l’imprenditore Lisandro Santini di Fucecchio che ha messo ha disposizione i suoi spazi per il carico e lo stoccaggio di tutte le attrezzature e naturalmente Luciano Campinoti, volontario Shalom e anima del progetto, al quale facciamo anche gli auguri di una pronta guarigione per l’incidente avuto alcuni mesi fa. Appena possibile insieme a lui andremo in Burkina Faso per verificare di persona l’andamento del progetto.

Fonte: Movimento Shalom onlus