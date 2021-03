Pums, il Centrodestra in Metrocittà: "Bene che Casini abbia rinviato la discussione"

"Un argomento complesso e delicato non può essere affrontato in un tempo breve"



"Ci rallegriamo del fatto che alla fine abbia prevalso la ragione e che il sindaco Casini, trovatosi a presiedere l'assemblea metropolitana dopo che il sindaco di Empoli Barnini e precedentemente quello di Firenze Nardella erano dovuti andare via abbia ascoltato l'opposizione rinviando la discussione del Piano urbano di mobilità sostenibile". Per i consiglieri metropolitani del Gruppo Centrodestra per il Cambiamento, Alessandro Scipioni, Paolo Gandola, Claudio Gemelli e Cecilia Cappelletti "non si può affrontare un argomento così complesso, articolato, corposo e strutturato alla fine di un Consiglio metropolitano di ben altri quattordici punti ed in un lasso di tempo così breve".

La discussione di "simili atti richiede per forza di cose commissioni che si occupino in maniera esaustiva di tutti gli aspetti dell'atto e lunghi consigli che esamino bene le scelte che vanno ad impattare direttamente sulla vita di centinaia di migliaia di persone".

L'opposizione "si è resa disponibile sin da subito a lavorare nell'interesse soprattutto della collettività al di là delle divisioni politiche, ma questo non può avvenire se non dopo un sereno e approfondito confronto sulle scelte che avranno conseguenze importanti per la vivibilità del nostro territorio e per le opportunità del suo sviluppo".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze