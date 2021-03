Reggello pronto ad ospitare l’Hub per la somministrazione dei vaccini

Un Hub per la somministrazione dei vaccini anticovid nel palazzetto dello sport di Reggello. La disponibilità dell’amministrazione comunale è emersa questa mattina durante l’incontro con il Direttore della Società della Salute Firenze Sud-Est Simone Naldoni, la Coordinatrice AFT Valdarno (che raccoglie i medici di medicina generale) Dottoressa Maria Grazia Mori e il Presidente della Croce Azzurra di Reggello Andrea Degl’Innocenti.

Per la realizzazione e l’allestimento il Sindaco reggente Piero Giunti ha messo a disposizione il palazzetto dello sport. All’interno dell’Hub saranno organizzati diversi punti di somministrazione dedicati ai cittadini che avranno effettuato la prenotazione tramite il sistema informatizzato sul portale della Regione Toscana.

La disponibilità del comune di Reggello risulta un passo importante verso la risoluzione dell’emergenza sanitaria presente sul territorio, che prevede una puntuale organizzazione e gestione delle risorse a disposizione. L’individuazione di questo nuovo Hub sarà sicuramente di grande aiuto per i volontari, medici di famiglia, infermieri e assistenti sanitari e associazioni del territorio. Oltre a rendere più facili gli spostamenti, per tutti i residenti del Valdarno che potranno fare il vaccino senza particolari disagi.

In attesa che si estenda la campagna vaccinale, per non farsi trovare impreparato il comune di Reggello ha lanciato un appello per il reclutamento rivolto al personale medico che possa volontariamente mettersi a disposizione per la gestione delle somministrazioni del vaccino.

“Il Comune di Reggello è pronto ed è in grado di ospitare un Hub vaccinale – afferma il Sindaco reggente di Reggello Piero Giunti – Accogliendo l’invito del Presidente della Regione Giani, insieme alla Società della Salute Firenze Sud Est, che ringrazio, ci siamo messi subito al lavoro per farci trovare pronti. Il lavoro organizzativo è importante e richiederà in maniera diffusa il contributo della comunità del volontariato del nostro territorio. L’ideale sarebbe organizzare il servizio di vaccinazione anche nei giorni di Sabato e Domenica e prevedendo per i giorni feriali un orario di apertura serale fino alle 23.00. Noi siamo pronti, a questo punto aspettiamo il via libera regionale e quindi l’approvvigionamento delle dosi vaccinali appena saranno disponibili. Siamo convinti che questo porterà un contributo importante per potenziare l’attività di vaccinazione anche sul territorio per arrivare quanto prima ad una copertura vaccinale significativa che porti prima possibile alla famosa “immunità di gregge”.

Maggiori informazioni sulla possibilità di prenotazioni saranno fornite successivamente sul sito del Comune di Reggello.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa