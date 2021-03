Sconto Cosap del 75% per attività vicine a lavori pubblici, Lega: "Ora agire sulla Tari"

“La Giunta Municipale ha la facoltà di concedere riduzioni del Canone fino ad un massimo del 75% per i titolari di esercizi commerciali ed artigianali, in regola con i pregressi versamenti, ubicati in piazze strade ed aree mercatali su cui vengono effettuati lavori pubblici la cui durata, inizialmente prevista superiore a mesi n. 6, si protrae oltre tre mesi rispetto al termine previsto di completamento degli interventi”. È quanto stabilisce una mozione fatta propria dalla Commissione Bilancio e inserita come auto-emendamento dalla giunta nel regolamento Cosap approvato oggi in Consiglio comunale.

“Avevamo chiesto con una nostra mozione il 100% di sconto, considerata la crisi che ha messo in ginocchio il commercio cittadino – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai, autore della proposta –. Continuiamo a credere che quello sarebbe stato il provvedimento da adottare, tuttavia passare dal 50% di sconto (ottenuto dopo una nostra battaglia nello scorso mandato) al 75% rappresenta comunque un buon risultato”.

“Ora interveniamo sulla Tari - aggiunge Cellai con il capogruppo FdI Alessandro Draghi e il consigliere della Lega Emanuele Cocollini -. Anche per la tariffa sullo smaltimento dei rifiuti chiederemo che le attività danneggiate da cantieri troppo lunghi possano usufruire almeno dello stesso sconto previsto per la Cosap”

“La sfida per la sopravvivenza del tessuto commerciale fiorentino una volta che la pandemia sarà passata è appena iniziata. Questa amministrazione dovrà fare ancora molto per aiutare i commercianti. Anche garantire che i lavori pubblici rispettino i tempi previsti per non creare altri casi come piazza della Repubblica o via de’Serragli. Quanto ottenuto oggi nella delibera Cosap rappresenta una prima garanzia per garantire chi nella nostra città lavora, nonostante le enormi difficoltà create dalla crisi” concludono gli esponenti del centrodestra.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa