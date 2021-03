Senza documenti, patente e autorizzazioni per circolare in zona rossa: denunciati

Fermati per un controllo sono risultati senza documenti, senza parente e per strada senza motivazioni valide per uno spostamento in zona rossa. Si tratta di due cittadini stranieri di origine peruviana che sono stati colti sul fatto ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale in via di Villamagna. La pattuglia dell’Autoreparto era impegnata in un posto di controllo quando hanno fermato un ciclomotore con a bordo due persone, nonostante un tentativo di fuga accennato dal conducente. Dai primi accertamenti è emerso che i due, stranieri di origine peruviana, non avevano i documenti a seguito e quindi sono stati accompagnati al comando per procedere con l'identificazione. E qui sono iniziati i guai: entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono risultati non in regola con le norme sull’immigrazione e quindi denunciati. Inoltre visto che erano fuori in zona rossa senza motivazione valida sono stati anche multati per violazione al DPCM (374,34 euro). Per il conducente sono scattati anche i verbali per guida senza patente (5.100 euro) e mancata revisione del veicolo (173 euro) che è stato sottoposto a fermo amministrativo.

A carico del passeggero è risultato, tra l’altro, un arresto per un provvedimento internazionale richiesto dalle autorità peruviane.(

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa