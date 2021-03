Uovo Sospeso Ant, una Pasqua per la prevenzione e la solidarietà

Nel periodo Pasquale Fondazione ANT - oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua che si potranno ordinare online nella sezione Regali di Pasqua del sito ant.it - propone un progetto nuovo che si ispira al famoso caffè sospeso napoletano ma lo declina in versione pasquale dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Con un’offerta minima di 15 euro sarà infatti possibile donare un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico- specialistica ANT ai malati di tumore.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Massa e Viareggio e quello delle quattro associazioni di categoria Confersercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA Toscane. A Pistoia, ANT ha coinvolto il progetto Socialmente che si compone di varie e molteplici iniziative finalizzate a sostenere l'autonomia delle persone, nonché a promuovere e attivare processi di integrazione e di inclusione sociale, da portare avanti anche attraverso la rete sociale costituita dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale. I vari assi di attività offrono risposte a una fascia consistente di persone che non necessita di servizi sanitari e assistenziali, ma che richiede interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, attività di svago che molti cittadini anziani non possono concedersi perché a basso reddito o perché soli ed esclusi dalla sfera sociale.

Tra i primi ad aderire all’iniziativa dell’Uovo Sospeso ANT c’è Materassificio Montalese, proprietario del brand Perdormire, azienda pistoiese leader nel settore bedding e da anni vicino a Fondazione ANT e al benessere della collettività. L’azienda ha scelto di contribuire con una donazione di 110 uova di ANT e di altrettanti 110 plaid offerti direttamente dal brand.

«Da oltre un anno, l’emergenza sanitaria in corso chiede a tutti noi grandi sacrifici, che ci stanno portando a un isolamento sociale dal quale emergono difficoltà di ordine psicologico, sociale e sanitario – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia e presidente della Società della salute pistoiese –. È dunque una situazione complessa, che però sta facendo emergere nuove forme di impegno sociale e solidale. In questo contesto, l’iniziativa promossa da Ant è particolarmente preziosa, perché custodisce in sé una doppia valenza, ossia raccogliere fondi per portare avanti l’attività di assistenza domiciliare ai malati oncologici e dall’altra regalare un sorriso a quegli anziani che oggi, proprio a causa della pandemia, si trovano maggiormente isolati. La campagna “Uovo sospeso” permette al progetto Socialmente del Comune di Pistoia di essere al fianco di Ant, che ringraziamo per l’opportunità offerta e per l’attività di ricerca e di assistenza che da anni sta portando avanti».

«L’impegno di Perdormire non è venuto a mancare in questi difficili mesi, al contrario abbiamo fortemente voluto rinnovare il nostro sostegno ad Ant anche per iniziative di solidarietà come quella dell’Uovo sospeso. La nostra donazione a favore del progetto Socialmente vuol simboleggiare una carezza ai molti cittadini anziani e bisognosi presenti sul territorio locale» afferma Paolo Luchi, Head of sales & Marketing.

A un anno dallo scoppio dell’epidemia che ci ha visti sempre operativi e in prima linea per garantire cure in sicurezza a pazienti fragili come quelli oncologici, abbiamo voluto mettere in rete la solidarietà – ha dichiarato il delegato ANT di Prato e Pistoia Tiziano Sperandini – Con l’Uovo Sospeso offriamo l’opportunità di moltiplicare il valore di un dono speciale che consente a noi di proseguire le attività di assistenza ai malati di tumore sul territorio e contemporaneamente regala un sorriso a persone in difficoltà. Specialmente in tempi critici come questi, la gioia più grande viene dalla condivisione di piccoli ma significativi e concreti momenti di vicinanza. Ringrazio le istituzioni e soprattutto PerDormire per dimostrarci il loro sostegno e vicinanza.

Come donare l'Uovo Sospeso

Per chi vuole contribuire sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta leoni al 3451562312 o scrivendo a ordini.toscana@ant.it oppure consultando il sito ANT.IT/Toscana alla pagina dedicata alla Pasqua. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa