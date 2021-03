Vende uno smartphone online, ma è una truffa: denunciata

Una donna è stata denunciata da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Caprese Michelangelo per una truffa online commessa nei giorni scorsi in danno di un ragazzo sedicenne residente in Val Tiberina. L’attività d’indagine si è conclusa anche grazie alla denuncia della madre del minore che si è rivolta ai Carabinieri per riportare quanto accaduto ai danni del figlio. Oggetto della truffa uno smartphone messo in vendita su un noto sito di e-commerce. La truffatrice, con numerosi precedenti alle spalle per reati specifici, utilizzava pseudonimi e profili social non corrispondenti alla sua reale identità, per trarre in inganno le proprie vittime. Anche in questo caso utilizzando un nome fittizio, aveva messo in vendita uno telefono di ultima generazione al prezzo di 500 Euro; concluse le trattative con il giovane si è fatta poi accreditare su una carta prepagata la somma pattuita, senza mai consegnare il prodotto e cancellando dalla rete il proprio profilo. Abilità dei Carabinieri è stata quella di giungere rapidamente alla reale identità della truffatrice, anche avvalendosi di attività investigative tecniche. La donna è stata denunciata per truffa aggravata, i numerosi profili a lei riconducibili sono stati chiusi e il conto della carta prepagata posto sotto sequestro.