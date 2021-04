Aggredisce la vicina e la minaccia con un coltello, denunciato

I carabinieri di Sansepolcro hanno denunciato un uomo per aver malmenato la propria vicina di casa a seguito di una lite per futili motivi legati a questioni condominiali. La perdita d’acqua proveniente dall’appartamento della signora, che nella notte aveva causato un parziale allagamento del vano scale, ha fatto andare su tutte le furie l’uomo che si è scagliato contro la donna, in un primo momento aggredendola verbalmente, poi colpendola con una sequenza di pugni al volto. La donna in lacrime ha quindi iniziato a urlare nella speranza che qualche condomino chiamasse i carabinieri. L'aggressore avrebbe allora estratto un coltello dalla tasca minacciandola non di non rivolgersi alle autorità. La signora è riuscita a divincolarsi e fare rientro presso il proprio appartamento, ha poi chiamato il 112, giunto sul posto nei minuti successivi e identificato l’uomo che dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata dall’uso delle armi e lesioni personali.