Aperture Uffici Postali Fucecchio, Cordone (Lega): "Popolazione anziana penalizzata"

Criticità per quanto riguarda l'apertura degli Uffici postali nel Comune di Fucecchio. Il Sindaco Alessio Spinelli ha risposto nel Consiglio comunale di ieri 31 marzo ad un'interrogazione sul tema, del Consigliere comunale della Lega Marco Cordone.

"Ieri 31 marzo, durante i lavori del Consiglio comunale di Fucecchio, il Sindaco Alessio Spinelli ha risposto ad una mia interrogazione presentata per conoscere quali iniziative, oltre a quelle già intraprese, intendesse prendere l'Amministrazione comunale anche di concerto con altri partners istituzionali, per arrivare ad un'apertura più ampia degli sportelli postali sul territorio e nella fattispecie, Galleno, Massarella e Querce che sono aperti solo tre giorni alla settimana. Tali criticità, dovute al momento pandemico, creano problemi soprattutto alla popolazione 'anziana' nella fruizione dei servizi postali e vanno a determinare un aumento del rischio di assembramenti e continui disagi; ricordo che i primi di gennaio del corrente anno, si è svolto un incontro tra Regione Toscana, ANCI e Poste Italiane sugli orari ridotti degli sportelli postali.

Trovo sacrosanto che i lavoratori di Poste Italiane debbano lavorare nella massima sicurezza ma gli utenti che nei nostri Comuni vivono in frazioni distanti dai capoluogo (vedasi Fucecchio), non possono continuare ad essere ancora penalizzati e mi riferisco soprattutto alla cosiddetta popolazione anziana. Il Sindaco nella sua risposta, mi ha riferito che nelle prossime settimane Poste valuterà l'ampliamento degli orari di apertura degli Uffici sul territorio e per quanto riguarda la richiesta di apertura di uno sportello automatico 'Postamat' nella frazione di Massarella, dove presto dovrebbe aprire un ambulatorio medico dotato di un punto prelievi, la richiesta fatta dal Comune di Fucecchio alle Poste è stata inoltrata alla struttura competente. Di tutto ciò, subito dopo Pasqua, ne parlerò anche con la Consigliera regionale Elisa Tozzi, Vicepresidente della 1° Commissione, la quale si sta interessando di questi problemi a livello toscano".

Fonte: Marco Cordone, Consigliere comunale di Fucecchio - Consigliere Nazionale ANCI - Lega Salvini Premier