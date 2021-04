Beni confiscati nella provincia di Firenze, il punto in Prefettura

Il Prefetto di Firenze Alessandra Guidi ha coordinato in data odierna la riunione di insediamento del Nucleo di Supporto, ricostituito, con una nuova composizione, presso la Prefettura di Firenze e che ha valenza fondamentale per la restituzione al circuito della legalità dei beni sottratti alle mafie.

Si tratta di un tema strategico, soprattutto in un momento come questo in cui si deve dare sicurezza all’economia legale, provata dall’attuale crisi, in cui più alto è il rischio di infiltrazioni criminali.

Nel corso dell’incontro, sono stati condivisi con i componenti del Nucleo - del quale fanno parte rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Autorità Giudiziaria, della Regione, degli enti territoriali, della Camera di Commercio e di altre istituzioni statali - percorsi di valorizzazione dei beni confiscati presenti nel territorio, sottratti alla criminalità, condividendo il forte valore di un’azione efficace e sinergica, anche nella direzione di iniziative volte ad accelerare il percorso di restituzione dei beni confiscati alla comunità, con il coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore.

Il Prefetto ha preannunciato che sarà costituito quanto prima anche il Tavolo Provinciale Permanente sulle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dall’art. 41 ter del Codice Antimafia.

Fonte: Prefettura di Firenze