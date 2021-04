Chianti Green, i volontari del progetto ecotrekking puliscono Barberino Tavarnelle

Dai giovani del gruppo Raccattiamo I Sudicio di Greve e Strada ai cittadini che fanno parte della sezione locale Legambiente, ai soci del Lions Club Barberino Montelibertas, tra i promotori dell’iniziativa. Sono sempre più numerosi i cittadini del Chianti che si sono armati di guanti, scarponi e sacchetti per aderire a “Chianti Green – La vita del pianeta ci sta a cuore”, il progetto ambientale di ecotrekking ideato e organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle, Lions Club Barberino Montelibertas e Il Gazzettino del Chianti e delle Colline fiorentine.

Coppie, giovani, famiglie, anziani che nel proprio territorio di residenza si sono lanciati nella sfida che sperimenta la pratica virtuosa del walk & clean: ripulire aree di campagna, boschi, sentieri e borghi e rimuovere i rifiuti che si incontrano lungo il percorso mentre si cammina e si respira all’aria aperta, nel rispetto delle norme anticovid. Non solo un’iniziativa attenta e rispettosa dell’ambiente e del patrimonio naturalistico che avvolge il Chianti ma un’opportunità sociale che stimola e impegna i chiantigiani di ogni luogo, dai centri abitati alle frazioni e alle aree di campagna, a mettere in pratica azioni green a due passi da casa attraverso un concorso social che premia e mette in cornice ‘digitale’ i migliori volontari ambientali.

Elettrodomestici, materassi, pneumatici, ferraglia e tanta plastica e rifiuti usa e getta abbandonati: sono decine i sacchi riempiti dai cittadini dal lancio dell’iniziativa, in corso da due mesi, e altrettante sono le foto elettroniche che sono state inviate al Comune a testimonianza della partecipazione diretta dei volontari ambientali e della quantità dei sacchetti di spazzatura raccolti nella giornata di pulizia straordinaria.

“Unendo attività outdoor e sensibilità ambientale – dichiarano gli organizzatori- ognuno di noi può dare il proprio contributo per rendere concreta l’azione di tutela e salvaguardia del pianeta, un gesto consapevole che nasce dalla necessità di prendersi cura del luogo in cui si cresce e dall'obiettivo di consegnarlo in salute alle future generazioni”. “Siamo felici che questa iniziativa abbia stimolato la partecipazione di tanti giovani e famiglie – proseguono - puntando alla creazione di comunità virtuale unita dal senso civico e dal rispetto per il patrimonio pubblico e l’ambiente”.

La gara, aperta fino ai primi di giugno, decreterà i cittadini più virtuosi che si impegneranno a rendere più bello e pulito il territorio documentando la propria attività di volontari ambientali. Le foto che ritraggono la quantità di rifiuti raccolta e le località in cui si è svolta l’attività di volontariato ambientale possono essere inviate a cinziadugo@gmail.com o a m.ceccherini@barberinotavarnelle.it e saranno diffuse e pubblicate attraverso gli strumenti social del Comune e sulla testata online Il Gazzettino del Chianti e delle Colline fiorentine.

(Le foto sono state scattate nel periodo in cui in Toscana vigeva la zona arancione)

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino