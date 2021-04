Claudio l'arrotino, il lavoro a Empoli in sella alla sua bici creativa

Claudio l'Arrotino (Foto gonews.it)

Il giovedì mattina tra i banchi del mercato empolese c'è anche Claudio, un arrotino che ha fatto della sua bicicletta un posto di lavoro. Tra i soli beni alimentari dei mercati in zona rossa, davanti allo stadio Castellani l'uomo e la sua bicicletta affilano lame su libera offerta dei clienti.

Claudio ha 45 anni, è veronese di origine ma vive a Empoli da circa 15 anni. In un momento di crisi, dove "non si trova niente in giro" come ha detto lui, ha trasformato la sua bicicletta in un attrezzo per arrotare coltelli, forbici e qualsiasi cosa abbia bisogno di esse riaffilata.

La bici di 'Claudio l'arrotino', come si chiama la sua attività, lo porta in giro come farebbe una normale bicicletta. A renderla speciale però sono catene ed ingranaggi connessi insieme, che pedalando si muovono e fanno girare la ruota di pietra. I piedi spingono i pedali, le catene scorrono, gli ingranaggi le seguono e la ruota corre veloce. Finito il lavoro, la pedana che sorregge la bici viene smontata e via in sella, verso altri clienti.

La bici tutto fare, che sembra inventata dall' 'Ispettore Gadget', è quindi il mezzo ecologico col quale Claudio l'Arrotino affila le lame e si sposta per Empoli. Un lavoro, che si basa sulle offerte dei clienti, nato dalla creatività del 45enne.

Al momento Claudio e la sua ingegnosa bicicletta si possono trovare davanti allo stadio ogni giovedì mattina: quando la zona rossa attuale sarà finita, l'arrotino in sella uscirà anche dai confini empolesi, compreso il servizio a domicilio.

Margherita Cecchin