Colombe in piazza e api in classe per celebrare il primo sciopero per il clima

Si è rivelato un successo l’iniziativa ‘in movimento’, promossa dal Comune e dall’Istituto comprensivo Giovanni da Verrazzano che ha offerto agli studenti un’occasione di riflessione sulle tematiche green al fianco di alcuni esperti. Il Friday For Future di Greve in Chianti si è aperto con le bandiere donate dal Comune, il volo delle colombe liberate in piazza Matteotti ed è proseguito in classe con le api e il loro ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema. L’iniziativa, coordinata dall'insegnante Agata Maddoli, referente ambiente del Comprensivo, ha messo al centro la sostenibilità ambientale vista con gli occhi e le azioni delle ragazze e dei ragazzi. Alla giornata hanno preso parte i giovani che compongono la sezione locale Friday for Future e il gruppo dei volontari civici Raccattiamo I Sudicio che hanno incontrato alcune classi della scuola secondaria di primo grado Giovanni da Verrazzano.

Il vicesindaco Lorenzo Lotti, accompagnato da tre apicoltrici, ha coinvolto gli studenti delle seconde classi in una lezione e un momento di approfondimento sull’attività agricola. Il tema dei rifiuti che indica nella plastica monouso la principale responsabile del declino ambientale del pianeta è stato affrontato insieme all’assessore all’Ambiente Simona Forzoni, affiancata da una biologa dell’Associazione Plastic Free nelle terze classi. Soddisfatta dell’evento la dirigente scolastica Francesca Ortenzi che ha coinvolto ogni plesso del Comprensivo, interessando gli studenti di ogni ordine e grado. Anche i bambini delle scuole dell'infanzia hanno ricevuto piccoli omaggi offerti dai ragazzi del Centro Novalis mentre la macchina delle parole, curata da alcune educatrici, si è messa in moto per diffondere i temi cari all’ambiente per le vie del centro storico di Greve e delle frazioni di Strada, San Polo e Panzano.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO