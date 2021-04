Non si giocherà la partita in programma sabato fra San Martino di Lupari e Use Scotti Rosa valida per la penultima giornata del campionato di serie A1 Techfind. La positività al Covid di un componente dello staff della squadra padovana ha portato alla decisione di rinviare la partita.

Nei prossimi giorni sarà presa una decisione sul recupero, fra le possibilità c'è anche che la gara non si disputi vista la vicinanza con l'inizio dei play off.