Che cosa farai per Pasqua? Il nuovo sondaggio di gonews

Che cosa farai per Pasqua? La domanda è d'obbligo anche se in un momento molto difficile. Il Coronavirus ha portato a cambiare le nostre abitudini e, per il secondo anno di fila, Pasqua e Pasquetta saranno con molte restrizioni (quelle del 2021 le trovate QUI).

Il sondaggio di gonews.it verte questa settimana su cosa si farà durante le feste. Il Coronavirus non permette chissà quali spostamenti, anche se si può curiosamente e clamorosamente andare all'estero, dato che non ci sono restrizioni in tal senso.

La domanda è semplice, le risposte pure: si può rimanere a casa - sia per scelta volontaria, sia per questioni di isolamento o quarantena -, si può far visita a amici o parenti (ma sempre seguendo le linee guida) o, addirittura, si può andare all'estero.

