Covid, scomparso Riccardo Querci presidente Cormatex

È scomparso a causa del Covid l'imprenditore Riccardo Querci, 74 anni, presidente dell'azienda Cormatex.

A darne notizia il Comune di Montemurlo. "Oggi piangiamo la scomparsa di uno dei più importanti imprenditori del territorio" ha detto il sindaco Simone Calamai. "Mi stringo in segno di cordoglio alla famiglia Querci e a tutti i dipendenti dell'azienda Cormatex di via Parugiano di Sotto. Riccardo Querci era un uomo solare, un imprenditore illuminato che ha saputo guidare e far crescere una delle aziende più importanti del distretto, di valore strategico per tutto il settore manifatturiero. Una persona che con il suo impegno e il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo del territorio. Ci mancherà molto"