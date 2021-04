EneganArt, via alle iscrizioni per la sesta edizione

Un progetto di portata nazionale rivolto agli artisti e finalizzato a promuovere i migliori talenti sulla scena contemporanea. È il Concorso EneganArt, promosso da Enegan Spa, azienda leader nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni, arrivato alla sua sesta edizione e che nel 2021 affronterà il tema “Legami”. Non è stato semplice sviluppare, in un momento come quello attuale, un concorso di questo tipo, ma la volontà di continuare ad investire e credere in un’iniziativa di successo come è EneganArt ha spinto l’azienda a tornare sul campo della creatività, dopo lo stop forzato dello scorso anno, per dare una dimostrazione di speranza.

Come ogni edizione, i partecipanti dovranno cimentarsi nella realizzazione di opere orientate ad un tema scelto dalla giuria. Tema che vuole analizzare e valorizzare il contesto circostante, portando gli artisti ed il pubblico ad una riflessione legata all’attualità che li circonda. In un momento di pandemia siamo costretti a difenderci da un virus con l’arma più efficace: il distanziamento sociale e la riduzione, al minimo, di rapporti sociali ed interpersonali, quei legami che stiamo perdendo e dimenticando e che sono praticamente azzerati. Ma, allo stesso tempo, la pandemia ci ha fatto riscoprire legami che, in alcuni momenti, erano scontati o persi: quelli con la famiglia, con le persone più care e con l’ambiente che ci circonda. Su questi concetti gli artisti dovranno proporre le loro suggestioni e le loro emozioni. Ed è proprio questo il tema che EneganArt ha voluto presentare a tutti coloro che parteciperanno al concorso.

Il concorso è aperto ad artisti professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, maggiorenni e residenti in Italia che potranno partecipare con opere di pittura, scultura e fotografia. L’edizione del 2019 fece segnare un record con quasi 1.700 iscritti e per questo 2021 si attende una nuova risposta positiva da parte di pubblico e critica. Il concorso è finalizzato alla promozione dell’arte attuale contemporanea e alla valorizzazione del patrimonio artistico della collezione EneganArt.

A partire da oggi, giovedì 1 aprile, e fino al 31 luglio sarà possibile iscriversi online sul sito www.eneganart.it , cliccando su PARTECIPA. Dopo il 31 luglio la giuria tecnica, composta dalla Direzione artistica di EneganArt, sceglierà i finalisti che conquisteranno il diritto di partecipare alla Mostra Collettiva organizzata da Enegan. La mostra degli artisti finalisti si svolgerà in autunno e se non sarà possibile realizzarla in presenza, verrà organizzata online su una piattaforma specifica e dedicata a due spazi virtuali: quello della mostra temporanea e quella del museo dell’intera collezione Eneganart.

Durante la mostra finale verranno decretati i 4 vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro, per un valore totale di 10.000 euro. Per tutti la pubblicazione sul Catalogo d’Arte, mentre le opere vincitrici rimarranno nella disponibilità di EneganArt ed entreranno a far parte della Collezione EneganArt.

EneganArt (edizione 2019)

Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del progetto, afferma: “In un contesto come questo, determinato dalla pandemia, non è stato semplice tornare ad organizzare un Concorso d’arte. Ci abbiamo riflettuto a lungo ma, alla fine, abbiamo fortemente voluto portarlo avanti, per dare un segnale di speranza per il futuro. EneganArt nasce con l’obiettivo di sostenere artisti che, altrimenti, non avrebbero modo di ottenere visibilità e, in questa fase, è ancora più importante dare un supporto in questo senso”.

Per tutte le info e per partecipare è necessario iscriversi al sito www.eneganart.it.

Fonte: Ufficio Stampa