È morta Flora Giani, madre del governatore della Toscana Eugenio

Lutto in casa del governatore della Toscana Eugenio Giani. La madre Flora Giani è morta a 92 anni dopo una lunga malattia. Il governatore perde così l'altro genitore, a decenni di distanza dalla scomparsa del padre. Enzo Giani, sanminiatese scomparso nel 2012, era stato ricordato pochi giorni fa proprio dal presidente in occasione della festa del papà, il 19 marzo.

La redazione di gonews.it si stringe affettuosamente verso la famiglia Giani.

Il cordoglio per Flora Giani

"Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la perdita della madre Flora. In questo difficile momento, ci uniamo al dolore della famiglia". E' il messaggio di condoglianze del gruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana (Francesco Torselli, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri) dopo aver appreso della scomparsa della madre del governatore toscano.

“I consiglieri regionali del Pd sono vicini a Eugenio Giani in questo momento così doloroso per la scomparsa della cara madre. Lo abbracciamo forte”. Così Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Regione, formula le condoglianze al presidente Giani a nome di tutti i consiglieri del gruppo consiliare.

Il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli esprime il proprio cordoglio a nome di entrambe le amministrazioni per la scomparsa della madre del presidente della Regione eugenio Giani: "In questo momento già estremamente difficile e impegnativo, vogliamo esprimere la nostra vicinanza al presidente per una perdita così dolorosa."

“Caro Eugenio, tutto il Partito Democratico ti è vicino per la perdita di tua madre. Questo lutto doloroso ti colpisce oltretutto in un momento per te così impegnativo, in cui stai gestendo senza sosta i provvedimenti per fronteggiare l’epidemia. Le nostre condoglianze”. Così Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano, appresa la notizia della morte della madre di Eugenio Giani.

"Vogliamo esprimere-affermano i Consiglieri del Gruppo Lega-le nostre più sentite condoglianze al Presidente Eugenio Giani per la perdita della mamma, la Sig.ra Flora." "Gli siamo vicini-proseguono i Consiglieri-in un momento così particolarmente triste come quello che ogni figlio attraversa quando muore la propria madre." "Un caro abbraccio, dunque-concludono i Consiglieri leghisti-da parte di tutti noi."