Giornata consapevolezza sull'autismo, evento online con AGe e Passi di Luce

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo l'associazione genitori AGe Castelfiorentino in collaborazione con la Compagnia Teatrale Amatoriale "Passi di Luce" invita alla visione di un evento on line sul tema dell'autismo.

"Questo è ormai il sesto anno consecutivo" dichiara il Presidente di AGe, Vito Colella, "che desideriamo offrire un'occasione di vicinanza alle famiglie di ragazzi e adulti con autismo, un modo per dire che "ci interessano", che vogliamo star loro vicini e vogliamo capire e conoscere".

Lo spettacolo, della durata di circa 20 minuti, sarà trasmesso sulla pagina facebook di AGe e sul canale youtube di Passi di Luce alle ore 10 di domani venerdì 2 aprile e sarà visibile per l'intera giornata. Colella continua: "Uno spettacolo intenso ed emozionante, invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalle suggestioni che questo momento ci vuole suggerire, imparando ad ascoltare la voce di chi ci parla con il cuore".

AGe ringrazia infine Passi di Luce per "aver interpretato una tematica non semplice riuscendo a far entrare lo spettatore "dentro l'autismo"."

Allora tutti sintonizzati sui canali delle due associazioni venerdì due aprile alle ore 10.00.

Fonte: Associazione genitori AGe Castelfiorentino