Giornata mondiale per l'autismo, scuole e Comune colorano Certaldo di blu

Scuole e amministrazione comunale in prima linea a Certaldo per accendere i riflettori sull'autismo, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo in programma il 2 aprile 2021. Un impegno portato avanti nel corso degli ultimi anni con la forte volontà di sensibilizzare e veicolare conoscenze su un tema importante anche in chiave inclusione. Edifici illuminati e percorsi di sensibilizzazione attraverso letture, riflessioni e momenti di grande creatività: le iniziative sono molteplici ma hanno un unico filo conduttore, il colore blu.

Si chiama '1000 E + AQUILONI BLU' il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo di Certaldo. Dopo una prima parte nella quale i docenti con i loro alunni hanno riflettuto sull’universo autistico, partendo dalle parole di Andrea Antonello autore del libro “Le parole che non riesco a dire” e dai versi della poesia “Gli Aquiloni” di Elisabetta Barbara De Sanctis, è scattata la fase più operativa: gli alunni hanno realizzato un aquilone da appendere la mattina del 2 aprile, al balcone o alla finestra della loro abitazione. Gli aquiloni coloreranno anche i plessi scolastici del territorio, mentre tutta la cittadinanza potrà contribuire all'iniziativa di sensibilizzazione appendendo a balconi e finestre di casa foto di disegni, mani colorate, magliette e oggetti fatti in casa, rigorosamente di colore blu.

L'istituto Maria SS. Bambina, con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria paritarie, ha invece proposto a ogni alunno la realizzazione di un elaborato speciale e creativo: i bambini hanno realizzato la sagoma delle proprie mani aperte come se fossero ali e le hanno 'affidato' un messaggio davvero importante grazie agli hashtag #siamotuttiunici e #micolorodiblu. I disegni saranno quindi esposti alle finestre nella giornata del 2 aprile per colorare le strade e sensibilizzare ogni angolo del paese.

Accrescere la consapevolezza sull'autismo è un obiettivo primario per l'amministrazione comunale che, per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, 'colorerà' uno dei luoghi simbolo del territorio, I Macelli: un fascio di luce blu sarà proiettato sulla facciata dell'edificio per richiamare l'attenzione dei cittadini e dare loro uno spunto per approfondire le proprie conoscenze sul tema.

"Da anni siamo impegnati nel riflettere coi ragazzi sull'importanza di sensibilizzare, sul tema dell'autismo, l'intera comunità - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - Le scuole e soprattutto gli alunni partecipano con grandissimo entusiasmo con progetti e iniziative, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Questo anche in mesi così complessi a causa della pandemia. In vista del 2 aprile, i ragazzi hanno creato lavori preziosi che testimoniano attenzione e voglia di inclusione. Per chi vive e convive con la condizione dell'autismo, questo anno di distanziamento sociale e di rinuncia ai luoghi di socializzazione, a partire dalla scuola, ha complicato ancor più la quotidianità. E questo vale per i ragazzi come per le famiglie, anche in un territorio dove, negli ultimi decenni, sono stati fatti passi avanti importanti in termini sanitari e di inclusione, relazione e socialità. La ripartenza ci pone di fronte a necessità da non trascurare e a un indispensabile lavoro per recuperare quanto perso. Certaldo, nel suo piccolo, prova a fare il possibile sul territorio, in Italia e anche oltre i confini nazionali, con progetti mirati alla formazione sul tema".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa