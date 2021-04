Il ciclo non è un lusso, approvata all'unanimità a Capraia e Limite la mozione Stop tampon tax

Il Consiglio Comunale di Capraia e Limite, riunitosi ieri sera, ha approvato all'unanimità la mozione sulla cosiddetta Tampon tax, l’imposta sui prodotti igienici femminili essenziali (assorbenti interni, esterni e coppette mestruali).

Due le mozioni presentate, una dal gruppo consiliare “ Uniti per Capraia e Limite” e l’altra dal gruppo consiliare “ Impegnarsi per Capraia e Limite”. Le mozioni sono state ritirate ed è stata presentata una mozione congiunta, argomentata dai rispettivi capogruppo Sara Bagnoli e Claudio Ometto.

La mozione approvata impegna a sollecitare il Governo ed il Parlamento a prevedere una riduzione dell’aliquota per tutti i prodotti igienico-sanitari femminili, attualmente al 22%, per arrivare poi alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene femminile.

A richiedere alla Regione Toscana di ampliare i propri studi statistici sanitari in modo tale da includere in maniera specifica tematiche di genere, affrontando in particolar modo il tema dell’impatto economico dei costi dei dispositivi sanitari femminili con un approfondimento

particolare sulle fasce economicamente a rischio, prevedendo un piano di agevolazioni economiche per l'acquisto di prodotti sanitari e igienici femminili per le fasce più deboli.

A promuovere, attraverso i consultori, la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, la Regione Toscana e le associazioni presenti sul territorio, nella scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Capraia e Limite percorsi dedicati all’educazione sessuale intesa attraverso l’approccio olistico delle linee guida europee per educare ed informare giovani su temi giudicati erroneamente delegati alla sfera privata. Tali progetti comprenderanno la sensibilizzazione al tema del ciclo e dei dispositivi igienici sanitari femminili più

ecosostenibili e biodegradabili. Infine che venga favorita, previa una fase sperimentazione, concertata e condivisa con il dirigente scolastico, il personale ATA, gli insegnati e gli alunni, la distribuzione gratuita di dispositivi igienici sanitari femminili, incentivando l’impiego di quelli ecosostenibili e biodegradabili, attraverso la cooperazione con la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno e la Regione Toscana, all'interno della scuola media “E. Fermi” di Capraia e Limite.

In merito alla mozione il gruppo consiliare “ Capraia e Limite Viva Centro-Destra Unito” ha proposto ai gruppi consiliari di presentare una interrogazione congiunta, per chiedere ad Alia alcune delucidazioni circa lo smaltimento dei prodotti igienico-sanitari femminili.

Altro punto all'ordine del giorno la mozione presentata dal gruppo consiliare “ Impegnarsi per Capraia e Limite” per aiuto economico ai commercianti che è stata ritirata dal capogruppo Claudio Ometto per sopraggiunta modifica normativa.

Approvato infine all’unanimità il nuovo regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Empolese Valdelsa a seguito dell'accoglimento delle modifiche intervenute con l'approvazione del d.p.g.r. n.55/r- 2 ottobre 2018 e il d.p.g.r.-n.55/r 8 luglio 2020 e la rettifica al regolamento canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa