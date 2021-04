In casa con 5 Kg di cocaina, uno spaccio all'ingrosso: arrestato a Firenze

Cinque chilogrammi di cocaina sequestrati e una persona arrestata per traffico e detenzione di sostante stupefacenti. È questo l’esito dell’operazione effettuata ieri dalla Polizia Municipale con l’ausilio della Guardia di Finanza in un appartamento in zona Firenze sud.

Tutto è iniziato da un andirivieni sospetto notato in un appartamento: persone che entravano e poi uscivano con cocaina pronta per essere venduta al dettaglio. Sospettando che l’appartamento fosse una sorta di ingrosso per piccoli spacciatori, gli agenti del Reparto Antidegrado insieme a personale della Guardia di Finanza con i cani antidroga hanno effettuato una perquisizione.

E i sospetti sono stati confermati: nell’alloggio sono stati rinvenuti 5 chilogrammi di cocaina oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. L’occupante dell’appartamento, un italiano di 46 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per traffico e detenzione di stupefacenti. Questa mattina si è tenuta l’udienza per direttissima che ha convalidato la misura cautelare con obbligo firma in attesa del processo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa