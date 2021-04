Dov'è Khrystyna? Il giallo di Corte Nardi nelle parole di Gonzalez e Lupino

"All'inizio mi sono sentito schiacciato dalla situazione, ora sono stanco, deve finire questa situazione".

Così Francesco Lupino aveva commentato alle telecamere di Chi l'ha Visto?, trasmissione di Rai3 che ieri è tornata sulla vicenda della scomparsa di Khrystyna Novak.

I due uomini, Lupino e Airam Gonzalez, si scambiano accuse a distanza. Gonzalez è ai domiciliari e ha parlato via Skype. Nel mezzo la gente di Corte Nardi, a cui è rivolto l'appello affinché chi ha visto qualcosa parli per sciogliere i dubbi sulla vicenda.

"Io ho capito che i soldi che mi doveva dare per le droghe non me li stava dando. Sono venuto a sapere che invece avevano pagato e lui si teneva tutti i soldi. Io volevo levarmelo di torno, era una persona 'peligrosa' (pericolosa in spagnolo), avevo anche paura", spiega. Per questo avrebbe dato 5 mesi di tempo a Lupino prima di cambiare casa, andare via da Corte Nardi. In quella località "si faceva vedere da tutti con la pistola, come un bandolero", afferma Airam. Ma l'arma trovata in casa il 4 dicembre nel sopralluogo della polizia non era la Tanfoglio che era stata ritratta anche in una foto.

Manca l'arma, così come manca anche il movente e anche il corpo.

Alla domanda informale su come sarebbe stato possibile ripulire una casa dopo un omicidio, Lupino risponde ripreso dalle telecamere. "Io non te lo posso dire, perché non lo so. Stai tranquillo che non ci rimane nulla. Prima passa quello 'a fare il lavoro', poi quelli a pulire".

Ma le tracce sono rimaste. Non è rimasta però traccia del corpo di Khrystina. Una donna "che non si spaventava facilmente", come afferma Airam, ma che sicuramente non è scappata.

I boschi attorno all'area sono fitti e vasti, un luogo perfetto per nascondere qualcosa (o qualcuno) senza che venga ritrovato in fretta. Il servizio si chiude con delle parole surreali se fossero state vere. Lupino avrebbe detto a telecamere spente che se la troupe poveva fare lo scoop e ritrovare il corpo, era nascosto lì vicino. Nei prossimi giorni si saprà dov'è la verità e dov'è soprattutto Khrystina.