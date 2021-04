Organizzata una festa in casa in zona rossa, sanzionati

Nella serata di martedì 30 marzo, intorno alle ore 21, i carabinieri di Livorno sono intervenuti nel quartiere di Ardenza, zona mare, a seguito di una segnalazione relativa alla possibile presenza di una festa in un’abitazione privata. I militari giunti sul posto hanno constatato la presenza di numerosi partecipanti.

Hanno quindi proceduto alla contestazione e verbalizzazione della violazione della normativa in materia di prevenzione alla diffusione da COVID-19, in un momento successivo, come peraltro consentito dalla normativa stessa. Venivano sanzionati i titolari dell’abitazione e il presunto organizzatore della festa, che sembrerebbe essere stata posta in essere per una laurea.La contestazione è stata effettuata in relazione all’articolo 11 comma 4 del DPCM del 2 marzo 2021.

Nella giornata di ieri, 31 marzo, alle ore 16:45, invece, ad essere sanzionati ai sensi dell’articolo 1 comma 8 del medesimo DPCM, sono state 7 persone trovate in assembramento, senza giustificato motivo in Via Pannocchia. Le sanzioni per tutti i trasgressori, per la festa e per gli assembrati sulla pubblica via, ammonteranno a una cifra compresa tra i 400 e i 1000 euro ciascuno.