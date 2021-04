Pasqua solidale a Firenze, la consegna dell'Uovo Sospeso Ant

Uovo Sospeso Ant, consegna all'Istituto degli Innocenti

Un ‘uovo sospeso’ per vedere i sorrisi nei volti dei più bisognosi. Mercoledì 30 marzo e giovedì 1 aprile sono state consegnate le uova pasquali ai tre enti, Istituto degli Innocenti, Progetto Villa Lorenzi e Montedomini, beneficiari del progetto Uovo Sospeso di Fondazione ANT. Grazie alla campagna di ANT che si ispira alla tradizione partenopea del caffè sospeso al bar, quest’anno è stato possibile donare le uova ad alcune associazioni che si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose.

Un importante progetto in cui Fondazione ANT, importante realtà nazionale del Terzo Settore, decide di aprirsi a sua volta verso altre realtà per moltiplicare la solidatietà.

La campagna ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Massa e Viareggio e quello delle quattro associazioni di categoria Confersercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA Toscane.

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine e toscane che hanno collaborato con ANT a questo importante progetto, avere al nostro fianco a Firenze istituzioni importanti come Progetto Villa Lorenzi, Istituto degli Innocenti e Montedomini, ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che hanno scelto di donare le uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che in questo periodo di Covid, che ha seriamente messo in pericolo il lavoro di tante realtà del Terzo Settore, la collaborazione tra diverse realtà del no profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria”.

“Ancora una volta l'ANT si contraddistingue per il suo immenso cuore solidale - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - e con questa iniziativa regala felicità e dolcezza ai bambini dell’Istituto degli Innocenti, ai ragazzi di Villa Lorenzi e agli anziani di Montedomini, tre diverse fasce di cittadini fragili, che trovano un punto di riferimento importante per le loro vite nelle tre strutture, che fanno parte dell’eccellenza fiorentina del mondo del sociale. Grazie quindi all’ANT per questa iniziativa di Pasqua e per l’attività che ogni giorno svolge per i malati di tumore, raggiungendoli direttamente nelle loro case. E grazie per il grande impegno nei settori della prevenzione oncologica, della ricerca, dello sviluppo e della formazione. L’amministrazione comunale è al fianco dell’associazione e contiamo che il sostegno e la collaborazione si rafforzino sempre di più”.

“Grazie alla Fondazione ANT per averci reso partecipi di questa bella iniziativa pasquale che riesce a tenere viva la collaborazione tra tante diverse realtà che hanno a cuore la cura delle persone, intesa nel senso più ampio, ed in particolare il sorriso dei bambini - commenta la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - Le uova saranno donate ai bambini ospiti delle nostre case di accoglienza. L’accoglienza, ragione per cui è nato l’Istituto degli Innocenti, si è modificata nei secoli, adeguandosi ai cambiamenti della società, in risposta a bisogni sempre nuovi e complessi, ma l’impegno, da seicento anni, rimane ancora oggi quello di contribuire al benessere e alla serenità di tutti i bambini. Sappiamo bene come un gesto di attenzione, quale il dono di un uovo di cioccolata, possa rappresentare un bel messaggio di vicinanza e di affetto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Grazie ad ANT e grazie alle persone che per la Pasqua sceglieranno la solidarietà".

Uovo Sospeso Ant, consegna Montedomini

“Ringraziamo con affetto e gratitudine la Fondazione ANT – dichiara Luigi Paccosi, Presidente di ASP Firenze Montedomini – per averci coinvolti in questo importante progetto. Gesti di vicinanza e solidarietà come questi, che esprimono una rara attenzione verso l'altro, porteranno gioia e calore nelle nostre strutture: i nostri anziani e le persone fragili che accogliamo potranno ricevere questi doni colmi di dolcezza e ne saranno lieti, per altri giorni di festa che dovranno passare distanti dai propri cari. Un grazie di cuore anche a tutti coloro che parteciperanno all'Uovo sospeso di ANT”.

Uovo Sospeso Ant, consegna Progetto Villa Lorenzi

“Desideriamo ringraziare ANT per questa bella iniziativa – commenta Zaira Conti, responsabile del Progetto Villa Lorenzi – che porta un segno di speranza e di rinascita ai nostri bambini e ragazzi, particolarmente provati in questo periodo legato alle problematiche dell’emergenza Covid”.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.

