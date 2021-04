Pd Toscana, 720 circoli in riunione sui 21 punti di Letta

Si sono concluse ieri le riunioni dei 720 circoli del Pd in Toscana che hanno prodotto un proprio documento politico a partire dai 21 punti della relazione di insediamento del nuovo segretario nazionale Enrico Letta.

La consultazione ha visto un’ampia partecipazione degli iscritti in eventi prevalentemente a distanza, insieme a parlamentari, amministratori locali e a dirigenti nazionali che sono intervenuti agli appuntamenti toscani. Enrico Letta ha incontrato i segretari di Firenze in un evento via web che ha totalizzato 33mila visualizzazioni su Facebook. E poi la presidente del partito Valentina Cuppi, i membri della segreteria nazionale Francesco Boccia e Susanna Cenni. Quanto emerso dal dibattito di ogni circolo sarà inviato al partito a Roma per confluire in una sintesi nazionale.

Ma già entro fine aprile, annuncia la segretaria toscana Simona Bonafé, il partito regionale ha in programma un incontro on line con tutti i 720 segretari toscani e la vicesegretaria nazionale Irene Tinagli.

“Si è aperta una fase nuova per il partito, così come nuovo è lo scenario che Ia pandemia ci lascerà. In queste settimane di confronto sui temi c’è stato un grande lavoro di squadra di cui devo ringraziare tutti i nostri segretari territoriali e di circolo. Ognuno si è attivato secondo le modalità più consone al momento e alle esigenze degli iscritti. Ci sono circoli che ad esempio hanno tenuto le sedi aperte, nei giorni in cui era consentito, per permettere a chi non ha dimestichezza con la rete di consegnare comunque le proprie osservazioni - dice Bonafé -. Ma ci apriamo anche all’esterno e i non iscritti possono mandarci le loro osservazioni o proporci degli incontri. Domani per esempio mi collegherò con l’associazione ‘Politica e cultura’”.

