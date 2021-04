Ponte a Egola piange Giuseppe Bartoli, aveva 65 anni

La comunità di Ponte a Egola è in lutto. È morto all'età di 65 anni Giuseppe Bartoli, a lungo direttore della Coop La Risorta. Bartoli se ne è andato a causa di una malattia. Era molto conosciuto in paese e in molti hanno espresso le proprie condoglianze. I funerali si son tenuti ieri.

Così il CCn Egola: "Tutto il consiglio e il suo presidente Benino Antonio Muscolo si unisce al dolore dei propri familiari e colleghi della coop La Risorta per la scomparsa prematura di Giuseppe Bartoli che tutti noi abbiamo sempre visto come figura tutto fare , e persona di un umiltà che pochi oggi hanno . Le nostre più sentite condoglianze"