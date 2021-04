Rifiuti ingombranti, a San Miniato dal 6 aprile la raccolta passa a Geofor

A partire dal 6 aprile 2021 la prenotazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio nel Comune di San Miniato sarà svolta direttamente da Geofor, come già avviene per le prenotazioni di ritiro per sfalci e potature.

La prenotazione per avere il servizio può avvenire contattando il numero verde 800 959 095 (da numero fisso) o in alternativa il numero 0587 261880 (da cellulare, a pagamento), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 oppure utilizzando il sito web Geofor (www.geofor.it), previa registrazione dell'utente, oppure utilizzando la nuova APP RCiclo (scaricabile su Play Store e Apple Store) previa registrazione dell'utente.

Il quantitativo massimo per ciascun appuntamento, a differenza di quanto avveniva precedentemente, è regolato da un sistema automatico che assegna un punteggio a ciascun oggetto, principalmente in base alla volumetria, e limitato nel numero di oggetti (in genere non superiore al metro cubo di volumetria, ad esempio un armadio a sei ante smontato oppure una lavatrice, un frigo e una sedia, oppure un divano a tre posti, oppure un divano a due posti e un tavolino). La riorganizzazione del servizio si è resa necessaria anche in un'ottica di contenimento dei costi e per garantire una copertura diffusa di appuntamenti sul territorio.

Il materiale deve essere esposto su suolo pubblico entro l'orario di inizio del servizio (ovvero le ore 6.00) e deve corrispondere a quanto registrato nell’appuntamento. Non sarà perciò possibile prelevare eventuale materiale differente da quello dichiarato in fase di prenotazione.

Gli utenti possono prenotare fino a tre appuntamenti contemporaneamente (calendarizzati in 3 giorni diversi) e successivamente prendere un altro appuntamento, una volta evasi i primi tre.

Con questo sistema si raddoppia l'offerta agli utenti (nel numero di appuntamenti) e questo consentirà di ridurre i tempi di attesa soprattutto per chi ha pochi oggetti ingombranti e non riuscisse a recarsi autonomamente al Centro di Raccolta (che rimane comunque una soluzione più immediata e gratuita per tutti i cittadini). Per informazioni: stazioneecologica@comune.san-miniato.pi.it - 0571 42692.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa