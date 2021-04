Rissa a Prato, individuati 15 responsabili: si erano dati appuntamento su Facebook

Sono stati notificati dai carabinieri di Prato 15 avvisi di conclusione delle indagini agli imputati per la rissa avvenuta in via Settesoldi nel centro storico circa un anno fa.

Nella circostanza 5 persone erano rimaste ferite e tanto si era parlato della situazione di insicurezza che pareva respirarsi nel centro cittadino.

I carabinieri hanno ascoltato decine di testimoni, analizzato filmati e recuperato imponente materiale informatico, raccogliendo quegli elementi che dopo pochi mesi hanno permesso di identificare e denunciare alla Procura di Prato i 15 responsabili dei fatti.

È emerso che a fronteggiarsi erano stati due gruppi di ragazzi, non nuovi a questi episodi tra loro, che da qualche anno maturavano reciproche ostilità. L’appuntamento per la rissa, benché non organizzato via social, era stato comunque preannunciato su facebook da uno dei due gruppi, tanto che i militari hanno utilizzato questi dati per la genesi della loro investigazione.