Ritornano le gare di pattinaggio artistico, i risultati della Polisportiva Omega

Il 27 e 28 marzo la Polisportiva Omega di Fucecchio ha partecipato alla prima fase del campionato nazionale Uisp di pattinaggio artistico che si è svolto a Forcoli (PI), dopo oltre un anno di stop per quanto riguarda le competizioni.

Il lungo lockdown seguito da altre varie chiusure degli impianti sportivi ha interrotto più volte la preparazione tecnica delle atlete che sono finalmente tornate a brillare in pista.

Grazie al lavoro, alla passione ma soprattutto alla caparbietà delle allenatrici che hanno dovuto spesso riorganizzare le sessioni di allenamento senza mai arrendersi, grazie ai genitori che le hanno seguite ed accompagnate e al sostegno di tutta la polisportiva e del presidente Alessandro Ancilotti.

Le gare si sono svolte a porte chiuse nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Finalmente un appuntamento entusiasmante per queste giovanissime atlete agoniste, che felici ed emozionate, qualcuna alla prima esperienza di gara, hanno ottenuto degli ottimi risultati dimostrando grinta e carisma: Adele Barone (3° class.), Noemi Corrente (3°class.), Elena Cardinali (4° class.) , Gaia Luschi (5°class.) Elena Reali (6°class.) , Giada Fabrizi (10° class.) , Olivia Nardi (10° class.) Gaia Fabrizi (11° class.), Aurora Baldacchino (11° class.), Martina Di Lorenzo (15°class.).

Grandissime soddisfazioni per la società e soprattutto per l’allenatrice federale Giada Passetti e per la collega Valentina Passetti, che ci hanno dimostrato che “lo sport non deve arrendersi mai” Guardando al futuro dei Nostri atleti, dei nostri figli, immaginiamo già nuovi eventi e la ripartenza di tutti gli altri sport, perché lo sport è salute, è benessere, lo sport è vita specialmente in periodi socialmente difficili. Quindi un grande ringraziamento a chi, tra famiglie, associazioni sportive, tecnici preparatori e istituzioni continua a sostenere lo sport.

Fonte: Polisportiva Omega Fucecchio