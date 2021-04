Sindaco di Vinci positivo al coronavirus

Anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia è rimasto contagiato dal coronavirus, dopo oltre una settimana di isolamento domiciliare per un contatto con un familiare risultato anch'egli positivo al tampone. Torchia è a riposo nella sua abitazione e manifesta lievi sintomi. Il primo cittadino ha interrotto fino al 9 aprile i ricevimenti, per i quali sarà sostituito dalla vice Sara Iallorenzi. Fino a oggi Torchia si era collegato in videoconferenza per i ricevimenti previsti.

Questa la nota dell'amministrazione comunale:

Si avvisa la cittadinanza che il ricevimento del sindaco Giuseppe Torchia previsto per domani venerdì 2 aprile dalle 16 alle 19 (senza prenotazione appuntamento) nella sede distaccata di via C. Battisti 74 a Spicchio-Sovigliana, così come anche i ricevimenti in programma nella prossima settimana saranno effettuati dal vicesindaco Sara Iallorenzi.

Per quanto riguarda la prossima settimana, dunque, il vicesindaco riceverà giovedì 8 aprile a Vinci capoluogo su appuntamento dalle 9.30 alle 13.00 e venerdì 9 aprile a Spicchio-Sovigliana dalle 16 alle 19.

Per prendere appuntamento e per ulteriori informazioni contattare la segreteria del sindaco al numero 0571 933215.