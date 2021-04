Capannori, Spesa Sospesa anche a Pasqua

Prosegue anche nel periodo pasquale il progetto 'Spesa Sospesa' promosso da Comune e Caritas per sostenere i cittadini in difficoltà anche a causa dell’emergenza Coronavirus. Le persone che effettuano la spesa nei negozi del territorio che aderiscono all’iniziativa possono lasciare in un apposito contenitore, alimenti non deperibili come latte a lunga conservazione, farina, pasta e legumi e beni di prima necessità che saranno raccolti gratuitamente dal Centro operativo comunale di protezione civile che effettuerà il giro di raccolta nelle varie attività commerciali aderenti per poi consegnarli ai centri Caritas che provvederanno a distribuirli alle famiglie in difficoltà. Particolarmente richiesti alimenti e beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni.

“Il periodo pasquale può essere un'occasione importante per sostenere concretamente i nuclei familiari che stanno vivendo difficoltà socio-economiche anche per effetto dell'emergenza sanitaria ancora in corso, consentendo loro di trascorrere una Pasqua più serena, attraverso la 'Spesa sospesa' – spiega l'assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo -. Un'iniziativa di solidarietà alla quale il centro operativo di protezione civile dà un supporto concreto effettuando il ritiro della spesa sospesa presso le attività aderenti per poi consegnarle ai centri Caritas. In caso di necessità i volontari di protezione civile sono anche disponibili ad effettuare la consegna dei generi alimentari a domicilio. Tengo a ringraziare i negozi che hanno aderito a questo progetto e quelli che aderiranno, nonché i cittadini che decideranno di donare una parte della loro spesa e tutti i volontari”.

I negozi che hanno aderito all'iniziativa della 'Spesa sospesa' sono le attività che fanno parte della rete di prossimità 'La mi' bottega': Frutta e verdura Lencioni Stefania, via dei Bocchi, 349 -Segromigno in Piano; Macelleria Lencioni Daniele, via dei Bocchi, 349 - Segromigno in Piano; Fratelli Masini, viale Europa, 83- Lammari; Bar alimentari da Dome, via Lombarda 286- Lammari; macelleria e gastronomia Masini Giampaolo, via Lombarda, 166- Lammari; Forno Pardini, via Lombarda 249- Lammari; macelleria e gastronomia Lencioni Angelo, via Lombarda, 175 -Lammari; Minimarket Souaba Hamid,via nuova di Camigliano- Camigliano; Alimentari Carmignani Francesca, via dello Stradone di Camigliano, 182- Camigliano; Minimarket Sigma, via Piaggiori Basso, 77-Segromigno in Monte; Ingro Ca.ri.co, Via del Fanuccio, 79 - Marlia; macelleria Menesini, via delle Ville, 305-S.Colombano, Enofood Il Davo, Viale Europa, 201 Marlia, Cooperativa Agricola e di Consumo via di Sottomonte, 92, Guamo, Gelo Market, via Paolinelli, Marlia. Queste attività espongono una bacheca con il logo 'La mì bottega' ed un apposito contenitore per la 'spesa sospesa',

L’adesione al progetto “Spesa sospesa” è aperta a tutti i negozi del territorio che vendono beni di prima necessità, per farlo è necessario inviare un’email a protezione.civile@comune.capannori.lu.it

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa