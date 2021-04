A Valdisieve altro match chiave per l'Abc Solettificio Manetti

Altra partita decisiva per l’Abc Solettificio Manetti, stavolta lontano dal proprio fortino.

Sabato alle ore 18.30, infatti, i ragazzi di Paolo Betti saranno attesi da Valdisieve (arbitri Luppichini di Viareggio, Barbarulo di Vinci) per un match chiave, tanto per la classifica quanto per confermare le buone indicazioni emerse contro Montecatini ed inseguire il primo acuto esterno stagionale. Tutto questo in una delle trasferte più difficili della stagione, perchè espugnare la palestra Balducci di Pontassieve è sempre un’impresa.

“A Valdisieve ci aspetta una partita molto difficile – spiega il vice coach Samuele Manetti – su un campo ostico e contro una squadra che ha una forte identità e che tra le mura amiche riesce a mettere in difficoltà chiunque. Un gruppo giovane ma compatto che propone un gioco veloce e aggressivo su ogni pallone e ad ogni rimbalzo. Una squadra che offre pochi punti di riferimento e dalla quale non sai mai cosa aspettarti, ben allenata e che negli anni ha mostrato grande continuità, che ci conosce e che conosciamo bene, e proprio per questo sappiamo che sarà dura. Per quanto ci riguarda – conclude – dovremo cercare di dare continuità all’ottimo atteggiamento di sabato scorso mettendo in campo concentrazione, ritmo e aggressività fin dalla palla a due e per tutti i 40 minuti”.

Una trasferta insidiosa, insomma, ma fondamentale per il cammino gialloblu. All’andata al PalaBetti l’Abc Solettificio Manetti si è imposta per 84-70, risultato che proverà a bissare lontano da Castelfiorentino.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Valdisieve Basket.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa