Arrestato un 16enne dai carabinieri di Firenze per estorsione. Era già indagato per lesioni personali a seguito di una denuncia sporta da un coetaneo. Aveva chiesto a un coetaneo 50 euro o 5 grammi di hashish come 'risarcimento' per essere stato denunciato. Altrimenti ci sarebbero state ritorsioni contro di lui. L'estorsore è stato bloccato all'esterno della scuola al termine delle lezioni. È stato poi trasferito nel carcere minorile come disposto dal pm.