Forte vento, allerta gialla anche nell'Empolese e nel Cuoio

Una perturbazione in rapido transito sulla Toscana causerà, nella giornata di domani, sabato 3 aprile, temporali sparsi, che saranno più frequenti sulle zone centro-meridionali, e vento.

La ventilazione, in particolare, tenderà ad intensificarsi nel pomeriggio e in serata, con possibili forti raffiche sulle pianure pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio vento dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, sabato, che riguarda area fiorentina, Valdarno inferiore, bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, Valdelsa e Valdera e la zona costiera pisano-livornese.

Si ricorda che in caso di vento scatta il divieto di abbruciamento di residui vegetali nelle aree interessate dal fenomeno.