Bonus 500 euro 18enni, per richiederlo arriva l'Informagiovani di Fucecchio

Dal 1° aprile torna 18app, l'applicazione per usufruire del bonus da 500 euro spendibile in cultura e attivabile dal sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002.

L'Informagiovani del Valdarno lancia una campagna di informazione sul territorio ma anche di supporto alla registrazione per tutti gli interessati negli orari di apertura sia in presenza su appuntamento che anche online.

Il bonus permette di andare quando tornerà ad esser possibile al cinema ai concerti o a teatro senza spendere un euro, di comprare libri, di fare abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale o di scoprire parchi archeologici ma anche fare corsi di lingua straniera, di musica o danza.

Per registrarsi occorre essere in possesso dello Spid attivabile anche grazie al supporto dell'Informagiovani e si potrà farlo fino al 31 agosto mentre il bonus sarà spendibile fino al 28 febbraio 2022.

Per saperne di più rivolgiti all'InformaGiovani di Fucecchio.

Fonte: Rete Informagiovani del Valdarno