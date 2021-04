Buoni spesa, a Montaione quasi 21mila euro erogati

Si è conclusa la verifica delle domande pervenute da parte di cittadini montaionesi per accedere alla misura dei “buoni spesa”, erogati con fondi donati a tale scopo dalla Misericordia di Montaione, a cui va il sincero ringraziamento e la profonda riconoscenza dell'amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità.

Sono pervenute 55 domande, di cui solo due non accolte per mancanza dei requisiti richiesti. In totale sono stai erogati buoni spesa per complessivi 20.900 euro.

Un’importante misura di sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19.

Un caloroso ringraziamento anche a tutti gli esercizi commerciali aderenti a questa iniziativa, alcuni dei quali hanno anche offerto un contributo aggiuntivo, a dimostrazione della grande solidarietà e generosità che caratterizza la comunità montaionese.

Fonte: Comune di Montaione