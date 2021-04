Fedez e Mara Maionchi scoprono Montespertoli, il sindaco li invita sui social

Con un video su Instagram, oggi, il Sindaco Alessio Mugnaini ha rivolto un invito ufficiale a Fedez, alla sua famiglia ed a Mara Maionchi per visitare Montespertoli, il suo territorio e le sue bellezze.

"I miei cittadini mi hanno segnalato che Fedez e Mara hanno scoperto Montespertoli, quindi li invito volentieri a visitare il nostro paese, ma soprattutto a venire alla Mostra del Chianti a fine giugno e visitare i nostri Musei" dichiara il Sindaco.

L'invito del sindaco Mugnaini https://www.instagram.com/p/CNKrKL5qDdu/

Grazie ad un gioco in real su Twitch Fedez e Mara hanno scoperto Montespertoli, adesso, con uno speciale invito non possono far altro che organizzarsi per una vacanza a fine giugno, scoprire il territorio e godere di un buon vino alla Mostra del Chianti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa