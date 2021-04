Nido 'Piccino Picciò', aperte le iscrizioni a Vinci

Il Comune di Vinci informa che a partire dal 6 aprile e fino al 7 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni per il nido d’infanzia comunale “Piccino Picciò”, per l'anno educativo 2021-22. Per i bambini nati dal 1 al 31 maggio 2021 sarà possibile iscriversi fino al 1° giugno 2021.

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata preferibilmente tramite posta elettronica o pec, oppure tramite l'apposita piattaforma on line, purché in possesso dell'identità digitale SPID, accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione “Servizi a domanda individuale” e allegando le copie dei documenti dei genitori. Per i non residenti, invece, occorrerà prima fare la registrazione alla piattaforma.

Tali modalità di presentazione delle istanze sono fortemente consigliate per garantire il rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19 previste dalla normativa vigente.

La relativa modulistica è reperibile sul sito del Comune di Vinci (www.comune.vinci.fi.it nella sezione “Modulistica” o nella sezione “Notizie") o disponibile presso gli uffici comunali di seguito indicati.

I moduli, dopo essere stati compilati e firmati potranno essere inviati preferibilmente via email all’indirizzo:

protocollo@comune.vinci.fi.it

oppure via pec a comune.vinci@postacert.toscana.it

oppure caricati nella piattaforma online per chi è in possesso dell’identità digitale SPID.

In alternativa, potranno essere consegnati a mano, ma solo previo appuntamento, presso:

- URP Spicchio-Sovigliana: via C. Battisti, 74

tel. 0571 933277-933278

- URP Vinci: via R. Fucini, 9

tel. 0571 933258-933238

Per i bambini che già frequentano il nido non occorre ripresentare la domanda, la riconferma verrà fatta d’ufficio.

Si possono iscrivere al nido i bambini nati negli anni 2019 - 2020 - 2021 che al 1° settembre 2021 abbiano compiuto il terzo mese di età e siano residenti nel Comune di Vinci.

Per informazioni, è possibile chiamare l'Ufficio scuola ai numeri: 0571 933232 o 0571 933241.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa