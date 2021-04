Si scagliò contro i vaccini, professore 56enne in rianimazione per Covid-19

Aveva preso posizione contro il vaccino Pfizer e aveva fatto scalpore poche settimane fa. La storia di un professore dell'Università di Firenze ha, però, preso una brutta piega. Filippo Festini, 56enne docente in scienze infermieristiche, è in rianimazione a Careggi e sta cercando di sopravvivere al Covid-19.

In un lungo post su Facebook si era espresso contro il vaccino (e lo stesso aveva fatto riguardo i banchi a rotelle). Aveva aggiunto di non essere negazionista ma aveva comunque attirato su di sé molti riflettori.

Adesso, come riporta il quotidiano 'La Nazione' si trova in gravi condizioni in ospedale e la speranza è che possa farcela a guarire. È intubato in rianimazione e i sanitari stanno facendo il possibile per salvargli la vita.