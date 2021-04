Rifiuti ingombranti a San Miniato, la raccolta passa a Geofor. E c'è anche l'app

A partire dal 6 aprile 2021 la prenotazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio nel Comune di San Miniato sarà svolta direttamente da Geofor, come già avviene per le prenotazioni di ritiro per sfalci e potature. In soccorso arriva l’App “Rciclo”, che permette di prenotarsi saltando i tempi di attesa telefonica. Si può trovare disponibile sia su Play Store, che su Apple Store; dopo una breve registrazione metterà a disposizione non solo la prenotazione per gli ingombranti, ma anche altri servizi, come quello delle segnalazioni, il calendario di raccolta o la consultazione del Rifiutario (un prontuario che spiega dove gettare la maggior parte delle cose).

La prenotazione per ritiro degli ingombranti può avvenire anche contattando il numero verde 800 959 095 (da numero fisso) o in alternativa il numero 0587 261880 (da cellulare, a pagamento), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 oppure utilizzando il sito web Geofor (www.geofor.it), previa registrazione dell'utente.

Il quantitativo massimo per ciascun appuntamento, a differenza di quanto avveniva precedentemente, è regolato da un sistema automatico che assegna un punteggio a ciascun oggetto, principalmente in base alla volumetria, e limitato nel numero di oggetti (in genere non superiore al metro cubo di volumetria, ad esempio un armadio a sei ante smontato oppure una lavatrice, un frigo e una sedia, oppure un divano a tre posti, oppure un divano a due posti e un tavolino). La riorganizzazione del servizio si è resa necessaria anche in un'ottica di contenimento dei costi e per garantire una copertura diffusa di appuntamenti sul territorio.

Il materiale deve essere esposto su suolo pubblico entro l'orario di inizio del servizio (ovvero le ore 6.00) e deve corrispondere a quanto registrato nell’appuntamento. Non sarà perciò possibile prelevare eventuale materiale differente da quello dichiarato in fase di prenotazione.

Gli utenti possono prenotare fino a tre appuntamenti contemporaneamente (calendarizzati in 3 giorni diversi) e successivamente prendere un altro appuntamento, una volta evasi i primi tre.