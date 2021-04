Spedizione punitiva contro il 16enne che aveva denunciato, 4 minorenni beccati dai carabinieri

Questa i carabinieri di Firenze Legnaia hanno dato esecuzione a quattro misure cautelari, un collocamento in comunità e tre prescrizioni, a carico di altrettanti minorenni responsabili di lesioni aggravate. Le indagini sono coordinate dalla procura per il tribunale dei minorenni di Firenze

Secondo quanto appreso, sarebbero responsabili di un'aggressione lo scorso 10 ottobre ai danni di un sedicenne in via di Capaccio, in centro a Firenze. Il giovane ha avuto lesioni alla membrana del timpano ed è ancora in guarigione ma rischia l'intervento chirurgico.

L'aggressione sarebbe stata un'azione punitiva e il movente sarebbe legata a una denuncia per estorsione presentata dal 16enne verso uno degli amici del gruppo, non presente perché sottoposto a misura cautelare. Fu infatti arrestato il 7 ottobre scorso perché chiedeva 50 euro o 5 grammi di hashish a risarcimento della denuncia fatta, con la minaccia di ritorsioni.

Uno dei giovani è stato collocato in comunità a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre gli altri tre sono destinatari delle prescrizioni di: dedicarsi ad attività di studio, partecipare ad attività di educazione alla legalità, svolgere attività di utilità sociale, non lasciare il domicilio dalle 20 alle 7 e non avere contatti con la parte offesa. T

ra gli indagati per il delitto di lesione personali aggravate, non destinatari di misura, figurano inoltre, altri due minorenni, attualmente collocati in comunità, uno dei quali per i fatti occorsi in Firenze Piazza Davanzati lo scorso 26 settembre.