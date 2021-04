Biblioteca comunale di Empoli, iniziative per tutti anche a Pasquetta

Una nuova settimana di iniziative culturali online proposte dalla biblioteca comunale di Empoli ‘Renato Fucini’ per fare compagnia al suo sempre numeroso pubblico.

Insieme anche a Pasquetta con tanti appuntamenti da non perdere.

Ci sarà anche ‘Aspettando leggenda’ e la storia di Ninna il riccio, poi ancora l’Ora di scienze con la guida ambientale Matteo Tamburini molto apprezzata e seguita, i ‘punti’ di lavorazioni delle sferruzzatrici e i consigli di lettura di un libro o di visione di un film o ascolto di un cd da parte di qualche amica o amico della biblioteca comunale.

Il programma sarà seguibile dalla pagina facebook della Fucini (Qui).

Il programma

L'ORA DEL RACCONTO... A SORPRESA!

Lunedì 05, alle 17

Pensavate che le sorprese fossero finite ieri con l'apertura delle uova di Pasqua? Anche la biblioteca vuole farvene una e anticipa di un giorno il consueto appuntamento con l'Ora del Racconto! Antonella vi aspetta ancora dal Sottotetto per condividere tante belle storie a tema.

Per bambini da 3 a 8 anni.

L'ORA DI SCIENZE

Martedì 06, alle 17

NATURALI APPROFONDIMENTI

Oggi appuntamento speciale con uno dei nuovi format molto amati dai nostri giovani utenti: i Naturali approfondimenti condotti dalla guida ambientale Matteo Tamburini. Oggi insieme a lui ci sara anche Arianna, Luigi e Sara, volontari del CeTRAS - Centro Toscano Recupero Avifauna selvatica di Empoli. Insieme parleranno di animali "distratti" o sfortunati, e di quali sono le mosse giuste per aiutarli in totale sicurezza.

Per bambini da 7 a 10 anni.

SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 07, alle 17

Cosa avranno preparato oggi le signore della maglia per farci stupire? Guardate il nuovo video del gruppo "Sferruzza, Sferruzza" per prendere ispirazione!

Nella bancarella delle Sferruzzatrici, in biblioteca, troverete inoltre molti simpatici manufatti che potrete regalare ai vostri cari per la prossima Pasqua.

Se volete approfondire qualche argomento, potete commentare i video pubblicati o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it. Vi metteremo in contatto con le Sferruzzatrici!

ASPETTANDO LEGGENDA

Giovedì 08 aprile, alle 17

NINNA. IL PICCOLO RICCIO CON UN GRANDE CUORE

Cominciano oggi gli incontri di Aspettando Leggenda, il format che ogni anno accompagna i giovani lettori e le loro famiglie al Festival più atteso della città! Quest'anno, tutti gli incontri saranno online, sulla piattaforma Meet.

Lo inaugura Claudia Fachinetti, giornalista, scrittrice ed esperta di tematiche ambientali, che presenta il suo libro "Ninna. Il piccolo riccio con un grande cuore". La sua storia vi emozionerà! Per bambini da 8 a 10 anni

Per partecipare è necessario prenotare, scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando alla Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0571757873.

IL VENERDI' CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/ .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa