Concorso infermieri, il corso di preparazione di Opi Firenze-Pistoia

In vista delle prove del concorso infermieri Estar Toscana, ha preso il via da alcuni giorni il corso di preparazione organizzato da Opi Firenze-Pistoia. Un corso gratuito che ha fatto registrare subito un boom di adesioni. I posti in presenza sono andati subito esauriti, così come le iscrizioni (altri 500 posti che permettono di subentrare agli assenti e di ricevere i video delle lezioni via mail).

La piattaforma supporta infatti un massimo di 500 partecipanti e 1000 iscritti, numeri che sono stati superati dopo poche ore dl lancio dell’iniziativa. Proprio a causa del gran numero di richieste, previo consenso del relatore, Opi Firenze-Pistoia tutti i materiali e i video saranno inoltre pubblicati sul sito web di OPI Firenze Pistoia e sulla pagina Facebook dedicata Opi Fi-Pt Concorso infermieri Estar Toscana 2021.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti. Oggi, 2 aprile (ore 10-12), Il 6 aprile (ore 10-12) spazio all’area critica con Michele Trinci; dalle 14 alle 16 lezione con Diletta Calamassi. Il 9 aprile due appuntamenti in programma con Marco Alaimo: ore 10-12 sui “Dispositivi di protezione individuale” e ore 14-16 sull’Infermieristica di famiglia.

Cinque gli appuntamenti in calendario per la preparazione alla prova pratica: il 7 aprile (ore 10-12) sulla Pratica infermieristica con Emanuele Ginori, (ore 14-16) Ginecologia-Ostetricia con Marco Tanini. Altri due eventi l’8 aprile (ore 10-12) su “Infermieristica chirurgica” con Daniela Barletta, (ore 14-16) sulla “Pratica infermieristica” con Emanuele Ginori. Infine, il 10 aprile (ore 9-13) spazio ai test con Cinzia Beligni e Fabio Valente.

Per informazioni aggiuntive si prega di non scrivere agli uffici di Opi Fi-Pt ma utilizzare la pagina Facebook dedicata: “Opi Fi-Pt Concorso infermieri Estar Toscana 2021”.

Fonte: Opi Firenze-Pistoia - Ufficio stampa