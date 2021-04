Vuole dare l'esame mentre guida il bus, il professore "non me la sento". Prova rimandata

"Scusi, lei sta guidando un pullman?" chiede incredulo il professore. "Sì", risponde lo studente alla guida. "Io come faccio a fare l'esame mentre lei guida l'autobus", risponde da dietro la webcam il professore con le mani conserte, il tono ancora interrogativo ma comprensivo nei confronti dello studente, come sarà il finale della vicenda. È lo svolgimento di un singolare esame online di uno studente dell'Università di Pisa in collegamento con il professore di diritto commerciale, Vincenzo Pinto.

"Abbia pazienza, c'è scritto dappertutto, non parlare all'autista, c'è scritto proprio li vicino. Come faccio a farle l'esame in queste condizioni?" continua il professore, ancora meravigliato e allo stesso tempo dispiaciuto. La scena è riportata nel video condiviso sul profilo Youtube "RaccoltaIndifferenziata". Nonostante gli inviti del professore a rimandare l'esame, l'autista non vuole perdere la sua occasione e sprecare un appello prezioso: "Parlare posso parlare" risponde. "Io non me la sento", continua il professore, dando la svolta alla situazione.

Infatti l'ordinario di commerciale ha proposto di riconnettersi per effettuare l'esame dopo le due, alla fine del turno dell'autista. L'episodio si è concluso con il professore che si è apprestato subito a riprogrammare l'orario della prova orale, contattando i collaboratori. Ringraziamenti dallo studente lavoratore che a fine turno avrà discusso la sua prova.